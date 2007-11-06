Скопировать и сгруппировать отзывы об автомобилях

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок220 просмотров
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Написать скрипт, который скопирует и сгруппирует отзывы об автомобилях (все, кроме ВАЗ, ГАЗ, Донинвест, ЗАЗ, ЗИЛ, ИЖ, ЛуАЗ, Москвич, УАЗ) с сайта avtomarket.ru. Образец конечного результата со структурой файлов и примером отзыва (1.html) находится в прикрепленном файле. Фотографии из отзывов помещаются в папку "photos". Пути к рисункам, цвета и прочее аналогично примеру. Обязательно наличие сквозного меню, ссылки аналогично примера. Если есть вопросы, задавайте в личку.

16 лет назад
tehnostil
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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