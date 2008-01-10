2 Flash дизайнера на проект IKEA

От Вас, потребуется создать мульимедиа материалы для внутренней системы обучения ИКЕИ. Вам будут даны изображения, звук, тексты, любые другие объекты, используя которые, нужно будет создавать LO (Learning Objects). Создание этих объектов должно вестись в строгом соответствии с установленными в шаблонах правилами. Шаблоны будут предоставлены.

Требования к кандидатам:

- Знание английского языка на уровне общения и работы с текстами.

- Хороший художественный вкус и чувство стиля.

- Наличие примеров работ.

- Проживание в Санкт-Петербурге.

- Возможность работы в офисе, если понадобится.

- Возможность работать на данном проекте до 10-15 чисел января 2008 года.

Наличие загранпаспорта и возможности поездок в Скандинавию не чаще одного раза в 2 месяца будет плюсом.

В Ваших ставках к данному проекту обязательно указывайте стоимость часа работы. Указывайте ПРЯМЫЕ ссылки на самые достойные работы. ССЫЛКИ НА ПОРТФОЛИО вида "вот портфолио, посмотри там, может что понравится" будут просто игнорироваться, данные пользователи тоже будут игнорироваться, как не соблюдающие простые правила =)

Проект интересный и с возможностью роста и работы в команде без нудного сидения в офисе. Хотите креатива и свободы? Надоело делать баннеры для сайтов, тогда буду рад с Вами познакомиться =)

ВНИМАНИЕ!!! Только для проживающий в Санкт-Петербурге. НА САМОМ ДЕЛЕ ТОЛЬКО ПИТЕРЦЫ!