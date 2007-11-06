Перенос хостинга

Нужна готовая служба подобная Weblancer для запуска на уже существующем узкоспециализированном ИТ-портале. Требования: исходный код php, apache и т.д. Готов купить исходные коды работающих скриптов службы, чем больше возможностей, тем - лучше. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГОТОВЫХ (или ...
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Требуется срочно перенести сайт с одного хостинга на другой.
После этого за отдельную плату нужны будут небольшье дороботки в движке, но сейчас самое важное-перенос.
icq 341-102-321
10 wmz
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