Афиша и Бронирование билетов на мероприятия

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется готовые (не создание нового), возможно не в полном объеме скрипты по администрированию Афиши и бронирования билетов на культурно-массовые мероприятия.

Требования: linux-хостинг, php, apache и т.п.

P.S. ВНИМАНИЕ! Пожалуйста обращайтесь только с готовыми или почти готовыми скриптами. ПисАть заново мне ничего не нужно!

16 лет назад
plr
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Weblancer

    Нужна готовая служба подобная Weblancer для запуска на уже существующем узкоспециализированном ИТ-портале. Требования: исходный код php, apache и т.д. Готов купить исходные коды работающих скриптов службы, чем больше возможностей, тем - лучше. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГОТОВЫХ (или ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Генеалогическое древо

    Необходимо создание скрипта/приложения, который потом будет встраиваться в основной сайт. Направление этого скрипта - создание генеалогического древа, представление его в двух видах: дерево/список, при добавлении узла, похожего на имеющиеся в другом дереве - уведомление обоим ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт ленты новостей

    $50

    Скрипт должен соответствовать следующим требованиям. 1. Простота администрирования 2. Отсутствие возможности добавлять комментарии 3. Регулируемое кол-во новостей на странице. Отображаться должны последние х-новостей независимо от даты. 4. Неизменяемый дизайн. Указания по дизайну будут даны в виде примеров. 5. Поддержка изображений Критерий ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт закачки файлов

    Необходимо написать скрипт, который закачивал бы указанные файлы на сайт (с других сайтов по ссылкам) на прямую, без использования трафика пользователя. К примеру, пользователь заходит на сайт. Вводит ссылку, нажимает закачать и закрывает сайт. А этим временем ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка скрипта тендера

    Нужно написать скрипт тендера на PHP с использованием MySql Тендеры будут тематические по видам услуг и т.д. Примеры можно посмотреть тут: http://www.trade.su/ http://www.i-tenders.ru/ http://www.tenderit.ru/ Дизайн и оформление скрипта не входит в данный проект. Заказ выполняется для частного лица. Оплата наличными.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка скрипта дистанционного обучения

    Необходимо разработать скрипт по дистанционному обучению для Института Репутационных Технологий. Техническое задание проекта будет создаваться на основе пожеланий начальства и руководства. Бюджет и дополнительные условия обсуждается в процессе переговоров.

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание флеш-ролика

    $70

    Сразу оговорюсь, что работа наверное больше для тех, кто хочет получить от нас отзыв. Сюжет: Начало: первое, на что надо обратить внимание – что мы работаем в двух странах. Это могут быть три «флага»: Украинский, IPTV и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад