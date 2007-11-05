Разработка скрипта тендера

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок190 просмотров
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Нужно написать скрипт тендера на PHP с использованием MySql

Тендеры будут тематические по видам услуг и т.д.

Примеры можно посмотреть тут: http://www.trade.su/

http://www.i-tenders.ru/

http://www.tenderit.ru/

Дизайн и оформление скрипта не входит в данный проект. Заказ выполняется для частного лица.

Оплата наличными.

16 лет назад
romvic
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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