Разработка скрипта тендера

Необходимо Вывести рейтинг на Форуме (Сам рейтинг работает) Необходимо вывести только в посты т.е сообщения. http://www.chinline.ru/forum/ Вот сам рейтинг "звёздочки" http://chinline.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=5 Его необходимо сделать так, что бы он отображался в каждом посте автора т.е. тут http://chinline.ru/forum/viewtopic.php?t=11
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт тендера на PHP с использованием MySql
Тендеры будут тематические по видам услуг и т.д.
Примеры можно посмотреть тут: http://www.trade.su/
Дизайн и оформление скрипта не входит в данный проект. Заказ выполняется для частного лица.
Оплата наличными.
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