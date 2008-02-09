Рейтинг

$250
Веб-программированиеЗавершен13 заявок481 просмотр
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Необходимо Вывести рейтинг на Форуме (Сам рейтинг работает) Необходимо вывести только в посты т.е сообщения.

http://www.chinline.ru/forum/

Вот сам рейтинг "звёздочки" http://chinline.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=5

Его необходимо сделать так, что бы он отображался в каждом посте автора т.е. тут http://chinline.ru/forum/viewtopic.php?t=11

16 лет назад
ChinLine
Россия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв
Выбранный исполнитель
coldFlame
Леонид 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$2
1 день
Работой полностью довольны)
Приятно было сотрудничать! Задание поставлено четко, оплата своевременная
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