Нужен клон этого сайта. http://www.escorte-sexy.com Дизайн не требуется, но элементы и ссылки должны располагаться так же как и в сайте-примере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо Вывести рейтинг на Форуме (Сам рейтинг работает) Необходимо вывести только в посты т.е сообщения.
Вот сам рейтинг "звёздочки" http://chinline.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=5
Его необходимо сделать так, что бы он отображался в каждом посте автора т.е. тут http://chinline.ru/forum/viewtopic.php?t=11
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