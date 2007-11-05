Скрипт аукциона под joomla

Есть форма. В форме есть textarea. Текст, который находится в textarea, редактируется с помощью редактора fckeditor. Образец формы можно посмотреть здесь: www.crm-soft.ru/med/fckeditor.html Документацию по fckeditor можно найти здесь: wiki.fckeditor.net (на всякий случай, не уверен что она ...