Есть форма. В форме есть textarea. Текст, который находится в textarea, редактируется с помощью редактора fckeditor. Образец формы можно посмотреть здесь: www.crm-soft.ru/med/fckeditor.html Документацию по fckeditor можно найти здесь: wiki.fckeditor.net (на всякий случай, не уверен что она ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен срочно PHP программист со знанием основ Flash, необходимо написать небольшой модуль под битрикс для флеш-галереи.
icq : 435 605 268
skype: danila.seliverstov
Обязательно CV
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