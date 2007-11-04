Требуется FLASH дизайнер, готовый создать сайт - портфолио фотостудии по готовому эскизу. Внешняя часть и админка для управления галереями и их содержимым. От желающих потребуются консультации по поводу возможности реализации в сайте дополнительных функций (дозагрузка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт по созданию сайтов, чтобы одним кликом создавал порядка 20 000 страниц. Желательно, чтобы предложения поступали от белорусов, но можно и из любых других городов.
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