Написание интернет проекта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки195 просмотров
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Требуется программист на пхп.со знанием аякса и т.д.. примерно на 1-3 месяца для написания интернет проекта (смесь сайтов afisha.ru + geometria.ru + dj.ru)

по всем вопросам обращаться icq 160212686

или телефон +7(911)5224242

16 лет назад
Cadeza
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад