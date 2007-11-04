Доработать скрипт (PHP-MySQL-AJAX)

есть Shop-Script Premium шаблон N1 модерн http://demo.shop-script.ru/premium/index.html 1. Нужно доделать вывод случайного товара (из тех которые с рисуночком) на всех страницах сайта под регистрацией например как тут http://www.ozon.ru/context/detail/id/2534807/ - товар дня (тока у меня будет 3 таких блока) 1. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать скрипт, который в приложении к этому посту.
Работает он так:
hxxp://savecars dot ru/buy
=> Задача ПЕРВАЯ.
Скрипт нужно немного переделать, т.к. работает не совсем верно.
Во первых, при выборе года учитывается не весь диапазон, а только первое значение диапазона, ну а во вторых, при выборе модели машины учитывается только марка, а должен учитываться и год выпуска и марка.
Пример – Ferrari 1970-1975 годов.
Выбираем 1970. Да, действительно появляется менюха выбора модели и там только феррари. Но если выбрать 1971, 72, 73, 74 или 75 – список пуст. Т.е. диапазон, который задан в списке не учитывается.
Это раз. И второе. Когда выбираешь модель, он делает выборку по модели не соотвественно году, который был выбран в первом шаге, а показывает все модели, внезависимо от года. А должно быть так, что мы выбираем год, затем модель, и согласно этим данным делаем выборку из БД.
=> Задача ВТОРАЯ.
Подключить к данному скрипту (основа для этого имеется) мерчанты оплаты Webmoney WMZ, WMR, а также мерчант RUPAY.RU
Клиент должен в авторежиме (см. работу скрипта, адрес в самом верху) оплатить по вебмани или выписать счет на оплату по рупей.
После поступления средств на счет клиенту высылается уведомление об успешном поступлении средств, администратору же отправляется письмо с данным заказа. Нужна возможность править шаблоны высылаемых писем.
Нужно также учитывать тот момент, что оплата по рупею не всегда моментальна (допустим при выписке счета по сбербанку, или системе контакт), поэтому данные заказа какое то время должны храниться во временной базе (месяц), при этом никакие письма не должны отправляться, пока счет не будет оплачен. На сайте рупея есть описание работы их мерчанта, также есть готовые решения (приложил) для рупея, которые можно переделать под эти нужды.
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