Поиск в стороннем xml документе

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки226 просмотров
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Нужно сделать скрипт поиска в xml документе на другом сайте, а именно в документе к примеру http://partner.allsoft.ru/xmls/myxml.php?id=1181 (Документ может быть очень большой, сделать оптимизацию)

В поиске должны быть: название программы, краткое описание, разработчик софта и ссылка на программу (вернее вырезать только номер программы) + слева как на аллсофте картинка программы

Точное совпадение запроса в названии должен отбражаться выше, чем в описании.

Совпадения слов или словосочетания должны как-то выделяться.

Также сделать не точное совпадение или что-то подобное.

Разделение результата поиска на страницы.

Если нет совпалений то написать текст нужный, и сделать форму отправки на почтовый ящик, в форме должны быть поля: имя, майл, название программы, дополнительно.

Для самого поиска должен быть нормальная структура (дизайн), также чтобы скрипт легко встраивался в сайт необходимо.

Скрипт должен быть написан на рнр.

После выполнения работы показываете пример.

Писать только на почтовый: all_gsm @ mail15.com

16 лет назад
maxi0
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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