Поиск в стороннем xml документе

Требуется изготовить представительский сайт на 25-30 страниц с шапкой и меню на Flash. Имеется пример для подражания и текстовое наполнение. Использовать шаблоны можно, но шапка должна быть уникальной. Адрес примера для подражания могу сообщить по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать скрипт поиска в xml документе на другом сайте, а именно в документе к примеру http://partner.allsoft.ru/xmls/myxml.php?id=1181 (Документ может быть очень большой, сделать оптимизацию)
В поиске должны быть: название программы, краткое описание, разработчик софта и ссылка на программу (вернее вырезать только номер программы) + слева как на аллсофте картинка программы
Точное совпадение запроса в названии должен отбражаться выше, чем в описании.
Совпадения слов или словосочетания должны как-то выделяться.
Также сделать не точное совпадение или что-то подобное.
Разделение результата поиска на страницы.
Если нет совпалений то написать текст нужный, и сделать форму отправки на почтовый ящик, в форме должны быть поля: имя, майл, название программы, дополнительно.
Для самого поиска должен быть нормальная структура (дизайн), также чтобы скрипт легко встраивался в сайт необходимо.
Скрипт должен быть написан на рнр.
После выполнения работы показываете пример.
Писать только на почтовый: all_gsm @ mail15.com
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