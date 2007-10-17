Парсер досок объявлений

Вообщем нужен скрипт:

1) вбиваем список ссылок на конечные страницы с объявлениями;

2) скрипт заходит на каждую ссылку, находит: объявление, e-mail (если нету - генерируем), город, телефон, контактное лицо, ссылку на сайт (если есть).

3) Далее выводится страница с результатами найденных объявлений, напротив каждого сформированного объявления распологаем кнопку для удаления объявленя (чтобы можно было удалить в случае если плохо выпарситься или чтото не понравится в каком-то объявлении)

4) Выбираем раздел для всех собранных объявлений на основании разделов находящихся в нужном мне дампе мускула (вообщем надо связать с дампом всё это дело)

5) затем всё найденное добавляется в тот же нужный мне дамп MySQL - при этом выпарсенный город от каждой объявы сверяется с базой городов (всё в этом же дампе мускула) и выбирается подходящий (если не найден подходящий город или город вообще небыл выпарсен то ставится город который определяем до этого по умолчанию для таких случаев )

6) объявления должны тянуться с различных досок объявлений

для этого необходимо будет сделать меню настроек, чтобы перед работай с какой-либо доской объявлений можно было подстроить парсинг под эту доску объявлений, то есть такие функции как например preg_match_all (смотря конечно как будет организован скрипт), которые будут выполнять глобальный поиск шаблона в строке должны быть настраиваемы из меню скрипта.

Ну вот вроде и всё!

Если есть у кого-то может готовые решения или наработки по этой теме - предлагайте плиз.