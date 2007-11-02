PHP + cURL, POST запрос - найти ошибку

Делаем скрипт для автоматического добавления информации на сторонний сайт.

С помощью cURL успешно залогинился, выбрал параметры на странице 1, дальше на странице 2, на странице 3 - все это прекрасно сохранилось. Дальше 4-ая страница - а здесь данные почему-то сохранятся не хотят: страница просто не реагирует на post запрос. Причем если я введу данные не правильно то на странице будет показана ошибка!

Настройки cURL'а вот такие:

curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)");

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, "Accept-Language: en-us");

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);

curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 1000);

curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "C:WebServershomesite.comwwwcookiefile");

curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "C:WebServershomesite.comwwwcookiefile");

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);

далее для логина и 3-ех страниц 4-ре раза повторяется post запрос

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://site-kuda-mi-dobavliaem-danniye.com/login.php");

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "parametr1=znacheniye1¶metr2=znacheniye2&tak_dalee=123");

$result = curl_exec($ch);

и в конце я смотрю добавились ли данные

print $result;

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От вас требуется заставить скрипт работать :)