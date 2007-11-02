Перепрограммирование Shop Script PREMIUM

Есть Shop Script PREMIUM

Нужно добавить возможность регистрации продавцов.

Возможности продавцов:

1- Добавления товаров в существующие директории (редактирование дерикторий запрещено!) после подтверждения администратором сайта.

2- Заявка должна приходить на e-mail продавца и админа

Возможности покупателей:

1- товар не должен добавляться в корзину, после нажатия на кнопку КУПИТЬ покупатель сразу попадает на страницу оформления покупки, вводит данные о себе, и оформляет покупку, (пример оформления покупок http://payspi.com)

2- покупатель и продавец по E-mail или телефону договорятся между собой о способе оплаты, выбор способов оплаты должен отсутствовать.

Возможности админа:

ДОСТУПНО ВСЕ

Жду ваших предложение на [email protected]