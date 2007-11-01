Запрограмить тест для сайта

Есть вап магазин на основе партнерки wap-shop.ru Надо сделать более качественно, оформить под версию 2.0 и старую по автоопределению, добавить фильтры , вообщем переработать... Так как это партнерка, то сделать спец настройки под определенных партнеров Примеры WAP сайтов должны ...
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Тест делается для сайта gotrader.ru, для теста требуется соответствующее оформление.(самому рисовать ничего ненужно, стили взять и пр..). Описание теста и алгоритм в прикрепе. Задача довольно простая.
Цена/Сроки
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