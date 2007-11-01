Запрограмить тест для сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки137 просмотров
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Тест делается для сайта gotrader.ru, для теста требуется соответствующее оформление.(самому рисовать ничего ненужно, стили взять и пр..). Описание теста и алгоритм в прикрепе. Задача довольно простая.

Цена/Сроки

16 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
день назад