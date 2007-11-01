Поддержка и доработка скрипта Shop-Script

Веб-программированиеЗакрытнет заявок139 просмотров
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Требуется программист для поддержки и для написания новых функций в движке Shop-Script.

Место работы Екатеринбург. Подробности при личной встрече.

Знание PHP, MySQL

Адрес сайта в моем портфолио.

16 лет назад
DAR
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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