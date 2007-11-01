Модуль для DotNetNuke на C#

Требуется разработать модуль для DotNetNuke на ASP.NET С#. В кратце - модуль Дни рождения. Добавляем в сотрудника -ФИО, Дата рождения, Фото (все надо хранить в таблице БД, созданной вами). Вторая страница - дни рождения на этой неделе - выводит всех сотрудников у кого ДР на этой неделе. Третий компонет для главной страницы сайта- выводит Сотрудников с днями рождения в этот день. Модуль должен быть запокован и готов к развертыванию.

Хотелось бы услышать кто за это возьмется и сколько денег нужно.