Нужен форум похожий по функциональности и дизайну Пример http://forum.sakh.com Распространенные форумы PHPBB и его клоны, Invision Power Board и тому подобные не предлагать. Нужен самописный древовидный форум, переделка не нужна. Если проще говорить, то нужен ...
Сделать возможность вкл/выкл звука у флеш баннера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть флеш баннер с музыкальным сопровождением.
Нужно сделать возможность вкл/выкл звука
+ возможность поменять звуковую дорожку.
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