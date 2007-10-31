Скрипт для форума

Доработать каталог, когда добавляется возможность добавить либо с банером, либо во фрейме (последние добавленные и топ) сделать оплату онлайн. Сделать партнерскую ссылку для привлечения новых сайтов в каталог. Сделать вознаграждение за показ сайта к примеру ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт должен представлять парсер обсуждений в группах в проекте "В Контакте" (vkontakte.ru) и интегрировать их в форум phpBB.
Подробное ТЗ в прикреплённом файле.
От Вас сроки и цену.
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