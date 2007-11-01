Внедрить Webmoney (срочно)

$30
Веб-программированиеЗавершен5 заявок240 просмотров
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Очень срочно нужно внедрить Webmoney для скрипта Mega File Hosting Script. Сайт ipload.org

Тоесть нужно сделать возможность оплачивать вип аккаунты при регистрации через WM. Выберу первого человека с нормальной ценой! Сроки - закончить сегодня! Бюджет до 30$! Предпочтение будет отдано человеку с наименьшей ценой. Пишите ICQ 464094152

16 лет назад
Mamont12
Кирилл 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
New-Line
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов(-4)
16 лет назад
$20
Человек сделал все быстро и качественно. И в срок успел. Хотя срок был очень маленький, всего несколько часов. Мне понравилась его работа и исполнительность. Буду сотрудничать с ним и дальше.
Очень приятно работать! Рекомендую! Надеюсь на сотрудничество и дальше!
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