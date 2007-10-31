Нужен модуль для dle

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Необходим модуль для DLE создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv.

типа на подобие на двиге oscommerce Скрипт на php. База данных Mysql.

можно переделать модуль портфолио! для dle

нужно чтоб у мода были такие функции: Цена, при этом она могла менять курс валют!, и другие функции

Срочно!!!

16 лет назад
master-kg
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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