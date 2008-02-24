Скрипт футбольной таблицы на PHP + MySQL

Здравствуйте.

Нужно создать 2 футбольных таблиц ( ретинг и обычная ), функции должны быть такие же как здесь : http://fifaleague.ru/rating/ - это ретинг , http://fifaleague.ru/t_preseason/ - это бычная.

можно сделать красивее:). Также надо будет сделать форму отправки чтоб результат автоматически заполнялся в таблицу форма наподобие их ней : http://fifaleague.ru/res/ ( чтоб сюда зайти надо зарегистрироваться,можете воспользоваться этими даными: SeRbIu , пасс: 852456 )

Все это надо сделать под cms joomla! чтоб я мог мог через админ панель создавать такие таблицы ( "обычные" ) и вставлять в них людей..

Полное ТЗ вышлю по e-mail

Прошу не писать о маленькой суммы, так как бюджет маленький:(

И сразу же говорите свои сроки.