Скрипт футбольной таблицы на PHP + MySQL

$15
Веб-программированиеЗавершен3 заявки213 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно создать 2 футбольных таблиц ( ретинг и обычная ), функции должны быть такие же как здесь : http://fifaleague.ru/rating/ - это ретинг , http://fifaleague.ru/t_preseason/ - это бычная.

можно сделать красивее:). Также надо будет сделать форму отправки чтоб результат автоматически заполнялся в таблицу форма наподобие их ней : http://fifaleague.ru/res/ ( чтоб сюда зайти надо зарегистрироваться,можете воспользоваться этими даными: SeRbIu , пасс: 852456 )

Все это надо сделать под cms joomla! чтоб я мог мог через админ панель создавать такие таблицы ( "обычные" ) и вставлять в них людей..

Полное ТЗ вышлю по e-mail

Прошу не писать о маленькой суммы, так как бюджет маленький:(

И сразу же говорите свои сроки.

PHPMySQL
16 лет назад
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
everm1nd
Никита 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$15
7 дней
Работа выполнена с опережением сроков. Всё сделано как надо и даже больше! Были реализованы полезные функции, не указанные в ТЗ. Все время был в сети и показывал что было сделано за время работы. Продолжаем сотрудничество. Спасибо Никите :)
Проблем с заказчиком не было. Понимает, что хочет от программиста, знает основы веб-разработки. Сам занимается администрированием. Легко вникает в суть проблем, возникших в ходе разработки и помогает искать альтернативные пути решения.
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