Небольшая доработка скрипта

смена языка в скрипте hyip manager(скрипт с использованием смарти!). Например: в папке lang будут файлы типа ru.php, en.php и тд, в которых будут переменные допустим $msg1, $msg2 итд. Надо чтобы на главной странице был выбор языка, в зависимости от количества файлов с языком и естественно менялись языки. Переводить ничего ненадо -достаточно сделать для примера 1-2 переменные. Есть готовые примеры(если нужны).