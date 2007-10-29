Граббер сайтов-блогов

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок169 просмотров
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Вот примеры сайтов:

www.autoplay.ru

www.xuk.ru

www.creep.ru

www.beautyblog.ru

www.mobbit.info

всего сайтов 10 и будут добавляться новые.

Награббленное должно сохраняться в БД движка ДЛЕ6.3, а картинки и видео в соответствующих папках.

И так нужно граббить:

1. Краткую новость(если есть то с картинкой/ками)

2. Полную новость (если есть то с картинкой/ками и прикреплёнными файлами). Если прикрелённые файлы не лежат на сайте-доноре то их переносить не нужно.

3. Коментарии к новости.

4. Категорию новости(до бавв её в ДЛЕ базу)

Предложения обязательно с предворительной суммой и сроками.

16 лет назад
migoweb
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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