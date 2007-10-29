Внести изменения в сайт

нужен веб программист.

задача следущая -

У меня сайт туристического агентства. Я бы хотела внести

изменения в свой сайт. Основная задача это сделать онлайн поиск авиа

билетов. Я знаю что существуют различные базы авиа билетов, но

ежедневная подписка на эти базы стоит довольно дорого.

Вот поэтому единственный вариант это брать информацию у других тур

компаний. Я бы хотела получать информацию с сайта www.expedia.com

Необходимо сделать следущее:

На главной странице сайта должна быть форма для онлайн поиска

билетов и.т.д..

Порядок действия клиента на сайте аналогичен сайту expedia.com:

Заполнение формы поиска

Выбор аэропорта

Перечень найденных билетов (клиент выбирает удобный вариант),

примечание:

цены на билеты не должны превышать 2000$. То есть, цены

должны исправляться и быть различными.

Вывод деталей выбранного билета.

Форма оформления заказа -

имя фамилия заказчика,

телефон заказчика,

e-mail заказчика,

имя фамилия пассажира,

дата рождения пассажира,

номер паспорта пассажира.

Автоматическая отправка с сайта письма с деталями выбранного полёта и информацией о методах

оплаты и датах истечения сроков оплаты (10 дней с даты

оформления заказа) на e-mail заказчика.

примечание:

на срочные билеты срок истечения

заказа уменьшается до 2 - 3 дней.

кто в силах выполнить обращайтесь в асю - 217-399-943.