Внести изменения в сайт

Нужно сделать парсер сайта rabota.ru Я в скрипет задаю логин и пасс скрипт логинится под этими данными, делает поиск по ключевику заданному(Пример http://www.rabota.ru/v3_searchResumeByParamsResults.html?area=v3_searchResumeByParamsResults&action=search&d=d&w=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80&wt=1&r=&c=1&rr=&sf=&st=&cu=1&ot=t&ek=&os=&ey=0&e=0&sex=&af=&at=&p=14&s=7&pp=50&fv=t) Для авторизированных пользователей там есть ссылка Предложить свою вакансию или отправить сообщение Жмется ссылка и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен веб программист.
задача следущая -
У меня сайт туристического агентства. Я бы хотела внести
изменения в свой сайт. Основная задача это сделать онлайн поиск авиа
билетов. Я знаю что существуют различные базы авиа билетов, но
ежедневная подписка на эти базы стоит довольно дорого.
Вот поэтому единственный вариант это брать информацию у других тур
компаний. Я бы хотела получать информацию с сайта www.expedia.com
Необходимо сделать следущее:
На главной странице сайта должна быть форма для онлайн поиска
билетов и.т.д..
Порядок действия клиента на сайте аналогичен сайту expedia.com:
Заполнение формы поиска
Выбор аэропорта
Перечень найденных билетов (клиент выбирает удобный вариант),
примечание:
цены на билеты не должны превышать 2000$. То есть, цены
должны исправляться и быть различными.
Вывод деталей выбранного билета.
Форма оформления заказа -
имя фамилия заказчика,
телефон заказчика,
e-mail заказчика,
имя фамилия пассажира,
дата рождения пассажира,
номер паспорта пассажира.
Автоматическая отправка с сайта письма с деталями выбранного полёта и информацией о методах
оплаты и датах истечения сроков оплаты (10 дней с даты
оформления заказа) на e-mail заказчика.
примечание:
на срочные билеты срок истечения
заказа уменьшается до 2 - 3 дней.
кто в силах выполнить обращайтесь в асю - 217-399-943.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно сделать скрипт на (Javascript и Ajax) который будет делать следующее: 1) Вводится Город: - если Москва (То сразу отображается текст: я буду его задавать) - Если город не Москва, то появляется поле ввода индекса, ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется движок способный читать rss каналы разных сайтов и сохранять данные в базу. Разбивка каналов на категории, вывод популярные запросов в поиске, вывод похожих запросов. Использование удобных макросов в шаблонах сайта. Релевантность в поиске по: 1. Первыми ...Завершен16 лет назад
- $150
Благотворительный сайт nelubit.ru подвергся атаке хакеров, сломавших базу данных. Восстановили из бэкапа. Назрела необходимость обновить версию (сейчас - полуторагодичной давности) и заново установить порядка 5 модов. Только опытному в phpbb специалисту. Бюджет указываю примерный, так как ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно написать скрипт на подобие tak.ru.За подробностями обращаться в асю 275541294. ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
1. Форма должна отсылать всю введенную пользователем информацию на мой e-mail в структурированном читаемом виде. Плюс IP, время отправки и другую служебную информацию. 2. Каждому заказу нужно присвоить уникальный номер и указать его ...Закрыт16 лет назад
- $30
Необходимо конвертировать скрипт написаный на языке perl в php. Скрипт не большой. Сроки очень сжатые.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $30
Скрипт должен работать следующим образом: Осуществляется на сайте лотерейной компании. Должна быть форма в которой требуется ввести ФИО, № безвыигрышного лотерейного билета, E-mail и небольшой опросник (какое радио слушает, какую газету читает ...Завершен16 лет назад
- $350
Необходимо написать софт партнерской программы, 2 роли пользователей: 1) Администратор. 2) Аффилиат (партнер). Стандартные разделы: 0) Регистрация. 1) Редактирование новостей. 2) Активация неактивных аккаунтов. 3) Управление активированнными аккаунтами. 4) Раздел статистики по аффилиатам. 5) Раздел рассылок ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть CMS, нужно дописать к ней Интернет - магазин - то бишь разобраться в чужом коде и дописать скрипт к готовому движку. Если получится - работа будет постоянно.Закрыт16 лет назад