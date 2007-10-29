Скрипт обработки формы для оформления заказа

Необходимо конвертировать скрипт написаный на языке perl в php. Скрипт не большой. Сроки очень сжатые.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Форма должна отсылать всю введенную пользователем информацию на мой e-mail в структурированном читаемом виде. Плюс IP, время отправки и другую служебную информацию.
2. Каждому заказу нужно присвоить уникальный номер и указать его в Subject письма и в теле письма (обсуждаемо).
3. Файл, указанный пользователем, тоже нужно отсылать на мой e-mail. Если файла не было - сообщить об этом в письме. Должно быть ограничение на размер файла (1-4 Мб).
4. Должна быть обеспечена безопасность, в частности:
5. Защита от спама с помощью картинки CAPTCHA.
6. Проверка правильности введенных полей, в частности, должна быть заполнена хоть какая-то контактная информация. И, конечно, ограничение на длину поля.
Можно также подумать над хранением всех заказов в базе данных MySQL.
Предпочтительно на PHP. Код должен быть читаемым, желательно с комментариями, чтоб я мог что-то немного поменять при необходимости.
Подробности по ICQ.
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- $3
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