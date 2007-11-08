Создание скрипта розыгрыша

Скрипт должен работать следующим образом: Осуществляется на сайте лотерейной компании. Должна быть форма в которой требуется ввести ФИО, № безвыигрышного лотерейного билета, E-mail и небольшой опросник (какое радио слушает, какую газету читает и т.д.). После регестрации на почту Юзеру отправляется подтверждение о регистрации. Вторая форма в которой зарегистрированный юзер может ввести Мыло и получить инф-цию о зарегистрированных на него № билетов. Вся инфа по зарегистрированным отправляется в Админку. ВСЕ!