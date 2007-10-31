Скрипт массового переименования файлов

Веб-программированиеЗавершен18 заявок225 просмотров
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нужно написать небольшой скрипт

собственно само тз

есть папка с хтмл файлами - список имен самих файлов всегда одинаковый обычно:

1.html

2.html

3.html

и так до 300 - 500 шт

далее есть текстовый файл с новыми именами для файлов - например

procedure.php

funktion.php

nazvanie.php

скрипт автоматом должен переименовывать хтмл файлы, давая им имена из текстового файла, соответственно по строкам

1.html - procedure.php

2.html - funktion.php

3.html - nazvanie.php

16 лет назад
seoplace
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
EndlessPath
Михаил 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$5
1 день
работа выполнена быстро и качественно, сделано больше чем указано в тз
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