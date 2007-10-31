Скрипт массового переименования файлов

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нужно написать небольшой скрипт
собственно само тз
есть папка с хтмл файлами - список имен самих файлов всегда одинаковый обычно:
1.html
2.html
3.html
и так до 300 - 500 шт
далее есть текстовый файл с новыми именами для файлов - например
procedure.php
funktion.php
nazvanie.php
скрипт автоматом должен переименовывать хтмл файлы, давая им имена из текстового файла, соответственно по строкам
1.html - procedure.php
2.html - funktion.php
3.html - nazvanie.php
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