Создание простой партнерской программы

Необходимо написать софт партнерской программы, 2 роли пользователей:

1) Администратор.

2) Аффилиат (партнер).

Стандартные разделы:

0) Регистрация.

1) Редактирование новостей.

2) Активация неактивных аккаунтов.

3) Управление активированнными аккаунтами.

4) Раздел статистики по аффилиатам.

5) Раздел рассылок по аффилиатам.

6) Раздел глобальных настроек.

+ Пользовательская часть с соответствующими ей разделами.

+ парсинг статистики из XML.

Если есть готовые наработки по партнерским программам – то это даже лучше.

Есть подробное ТЗ. Все вопросы можно задать в ICQ – 61-11-62-17