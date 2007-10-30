RSS-грабер на PHP - доделка

Задачи скрипта.

Из первой таблицы берется список rss-каналов и из них собираются новости, которые сохраняются во вторую таблицу, а картинки сохраняются в опр. папку - имя картинки - id новости.

Сейчас есть скрипт, который все это делает, а парсинг происходит с помощью preg_match_all.

В связи с этим много проблем - у разных источников разный порядок и количество полей и др. особенности, поэтому скрипт не работает верно со всеми источниками сразу.

Может лучше будет переписать это с использованием спец. функций PHP по работе с XML.

Также делается краткое описание новостей - до 200 символов - обрезанная новость без тегов - это тоже реализовано, но не рациональный алгоритм.

Вообщем, нужно чтобы скрипт работал корректно, не потреблял много ресурсов, был аккуратный и рациональный код.

Разработчику предоставлю: скрипт, дампы 2-х таблиц для его работы.

Слушаю ваши предложения - цена и сроки.