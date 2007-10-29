Программная часть для биржи удаленной работы

Добрый день, есть проект, биржа фриланса по архитектуре домов и тп, нужна программная часть.

В своем предложении ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите сроки и цены.

По сути проект похож на http://weblancer.net/, но есть сущ. различия.

1. Должно быть два понятия специалист и клиент.

Разница в том, что клиент должен будет перевести некую сумму на свой депозит

на сайте (описано ниже).

А специалист должен будет зарегится и предложить некий список услуг.

Кроме того, должен быть механизм, который позволяет админ. на время задать

специалисту ряд проф. вопросов , чтобы определить его квалиф. и принять

решение о том зачислить его как спец. на сайт или нет.

2. Система должна иметь внутренние счёта.

- Основной счёт клиента: куда переводится депозит который пополняет сам

клиент переводя сумму через платёж. систему или переводом (путём

модерации администацией).

- Второй специальный счёт клиента на который будут поступать аванс и сумма

работ по договору с основного счёта клиента в бирже при подписании договора

и выполнении работ по договору. Эта сумма будет "замораживаться" до

окончания сделки.**По степени доверия к специалисту биржи - аванс может быть

сразу с этого счёта перечислен специалисту.

- Счёт специалиста: для начисления оплаты за выполненную работу. Деньги

будут поступать со второго счёта клиента за выполненные работы. Сумма на

этом счёте будет основой для расчётов с специалистом.

- Счёт биржи: куда должен переводиться процент коммисии от выполненной

работы, который должен иметь возм. установки по умолч. и отдельно для

каждого клиента.

3. Схема работы следующая: Клиент "вешает" заявку. Специалисты делают

предложения. Клиент выбирает специалиста и делает заказ. Все работы и

переговоры должны проходить через биржу.

4. Для этого у биржи должен быть механизм личных сообщений, с прикреплёнными

файлами. Администрация по желанию должна иметь возможноть установить для

каждого клиента и специалиста модерацию как по "истории" сообщений, или же в

режиме буфера. Т.е. сообщения задерживаются на мод. администацией.

5. Если возможно, нужен автоматический механизм, который позволит

отлавливать е-мэйлы, аськи, тел. и другую контактную информацию. Мне нужно

это для начало, а потом я планирую посадить модераторов для контроля за

этим.

6. Карательный механизм для "ретивых" специалистов и клиентов, которые не

выполнили условия биржи и начали общаться напрямую. Этот механизм должен

позволить админ., в случае необходимости, их забанить по нику, Ай-Пи,

адресу почты и какой то спец. отметке в их ком-пе, которая не позволит им

зарегится ещё раз. Я далёк от мысли, что этого не будет, но речь не ведётся

о комп. специалистах и им будет намного сложенее пробиться ещё раз через

регистацию с экзаменом и т.д.

7. Начало работ. Клиент выбирает специалиста и делает заказ. Клиент и Спец.

должны заполнить договогор (типовую форму договора биржи) и подтведить

желание работать. От этого момента биржа расчитывает время исполнения

договора и ждёт когда спец. сообщит о том, что работа сделана. Кроме того

автоматически биржа переводит на спец. счет клиента сумму аванса договора у

клиента на счету в бирже.

8. У биржи должен быть механизм, который позволяет клиенту выбрать степень

контроля за выполнением работ, а бирже - установить порядок оплаты. Должен

быть такой выбор:

- биржа следит за процедурой сделки - биржа это делает автоматически за свой

процент от сделки.

- биржа привлекает простого специалиста, для контроля, но в этом случае

биржа не отвечает за выполненную работу - устанавливается плата отдельно

биржей по своему мнению (в зав. от сложности вопроса и опредиляет это

специалист биржи)

- биржа делает экспертную оценку, которая является копетентным мнением биржи

по данному вопросу - устанавливается плата отдельно биржей по своему мнению

(в зав. от сложности вопроса и опредиляет это специалист биржи)

Если биржа устанавливает дополнительную оплату, то клиент подписывает

договор с биржей и процедура идёт параллельно с основным договором. Так же

клиент должен перечислить аванс, который будет переведен на спец. счёт и

т.д.

9. Нужно предусматреть назначения уровня доступа отдельно для каждого

модератора. Т.к. скорее всего прокотролировать их будет сложно. И

обязательно отдельный уровень безопасности для доступа к счетам и к файлам

сервера.

10. Сдача работы. Когда специалист выполнит - он сообщает клиенту через

биржу. Этот срок будет считаться биржей как срок исполнения заказа

специалистом. Если специалист не выполнил работу в срок, то биржа начисляет

штраф. сакции в зависимости от условий договора, который они подписали.

11. В зависимости от п. 8 биржа анализирует вып. работу и передаёт её

клиенту после перевода клиентом всей суммы договора (которая в свою очередь

переводится на спец. счет клиента). Клиент анализирует ответ и если он

доволен, то даёт своё согласие и деньги переводятся специалисту за

исключением процента биржи. Процедура экспертной оценки аналогична в смысле

передачи материалов и денег.

12. Если у клиента есть сомнения в качестве, то он подаёт жалобу в арбитраж

биржи, который решает ответственность сторон. За орбиртаж устанавливается

плата в зав. от сложности вопроса, которая взимается с "провинившегося"

специалиста или зря мутящего воду клиента.

13. Все работы должны попадать в базу данных биржи (вопрос-ответ). Где они

должны быть класифф. и иметь хорошую систему поиска. Кроме того админ.

должна иметь возможность собсвенноручного наполнения.

14. Должен быть механизм, который позволит пользователям биржи за деньги

пользовать данную базу данных. За кажный ответ на интересующий вопрос будет

установлено опредилённое (в зав. от сложности) кол. денег., которое будет

сниматься при прочтении ответа.

15. Для первого времени нужен механизм эмуляции колличества участвующих и по

времени подачи заявок и через какое то время ответов на эти заявки ботами.

Эмуляция работы.

16. На сайте должен быть предусмотрен механиз рассылки (по желанию клиента)

специалистам заказа клиента по предложенным услугам специалистами.

17. Должен быть сигнальны механизм, который при каких то событиях будет

"стучать" учасникам в их аськи, е-мэйлы, смсы и т.д. Т.е. если появился

заказ по необходимой специалисту теме, пришло личное сообжение т.д.

18. Новости, факи, .

19. Грабер новостей с указанных мною сайтов.