Нужно интегрировать в скрипт от GoldCoders систему оплаты Liberty Reserve. Или уже из имеющихся данных автоматизировать. Оплата и определение по срокам после общения с каждым из кандидатов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт партнерской программы
Краткое ТЗ
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Функционал
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регистрация партнеров, автоматическое получение рефссылки, раздел баннеров и ссылок, которые партнер должен установить на своем сайте, админ-панель с возможностью блокировки аккаунта, просмотра аккаунта, желательно переписка с партнером и разделы разные 3-4 наверно(правила и т д)
Небольшой интегрированный форум (желательно)
ЧАВО
Статистика
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У партнера показываются
- показы(хосты, хиты, визиты, желательно географию),
-клики, переходы
-регистрации
-пользование платными услугами
-прибыль партнера
-вывод денег
-рефералы (желательно)
Также желательно, чтобы была возможность отслеживать, с какого именно баннера или ссылки какого сайта партнера идет трафик. проверка на ID, цифры, отслеживтаь накрутку через скрипты (Желательно)
У админа показывается
-Все указанное выше
-Расклад по часам в сутки- от 0-00 до 23-59 каждый час
-Возможность вручную менять статистику на аккаунте партнера, вручную делать платежи партнерам
-С какого айпи идет трафик партнера
-Полное редактирование данных партнера вручную
Список айпи можно брать в Гео-айпи, сделать возможность обновления
ДИЗАЙН и интерфейс- самый простой- светлый фон, шапка с лого и местом для рекламы,, ниже таблица с 3 колонками, справа место под рекламу, слева разделы, посередине- основной текст, слева вверху форма регистрации
ВОЗМОЖНО требую многого, но нужно сделать недорого, проект мой слабо-коммерческий, только стартует..(
Есть возможность что-то упростить, выслушаю любые рекомендации и советы
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