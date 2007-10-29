Интегрирование Liberty Reserve в скрипт.

Вот примеры сайтов: www.autoplay.ru www.xuk.ru www.creep.ru www.beautyblog.ru www.mobbit.info всего сайтов 10 и будут добавляться новые. Награббленное должно сохраняться в БД движка ДЛЕ6.3, а картинки и видео в соответствующих папках. И так нужно граббить: 1. Краткую новость(если есть то с картинкой/ками) 2. Полную новость (если есть ...