Созданиe многопользовательской он-лайн игры

Здравствуйте. Нужно создать 2 футбольных таблиц ( ретинг и обычная ), функции должны быть такие же как здесь : http://fifaleague.ru/rating/ - это ретинг , http://fifaleague.ru/t_preseason/ - это бычная. можно сделать красивее:). Также надо будет сделать форму отправки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется команда разработчиков Flas/Flex + FMS (3-5 человек) в С-Петербурге для создания многопользовательской он-лайн игры.
Проект интересный, с развитием. Оплата оговаривается в процессе обсуждения проекта.
Обязательные навыки:
- Flas/Flex
- Macromedia Flash Communication/Media Server (либо red5, wowza надо обсудить)
Резюме команды и портфолио направляйте по адресу: [email protected]
- Похожие заказы
- $15Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен аналог http://forweb.ru/textgen/textgen1.html только реализованный на php. По интерфейсу отличие, нужно сделать еще возможность указать число генерируемых результатов и после сабмита должно выводиться ниже столько результатов, а не один, как в указанном примере. Учтите, что обработка должна ...Завершен16 лет назад
Нужен скрипт граббера контента для Dle + прикрутка скриптов биллинга http://support.russianbilling.com/index.php?act=article&code=view&id=13, подробнее по запросу.Завершен16 лет назад
нужна консультация по доработке и модификации имеющегося проекта на движке NetcatВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть скрипт подсчета стоимости товаров. Данные предоставлены в ХМЛ. Нужно, переделать Javascript на основе измененного ХМЛ. тх.Завершен16 лет назад
Функциональность: 1. Парсинг единообразной информации о занятости коттеджей и помещение информации на наш сайт. 2. Парсинг единообразной информации о ценах. 2. Админка в которой можно буде добавлять информацию о коттеджах и указывать откуда парсить информацию о занятости и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен клон сайта reviewback . com по функциональности. Там функциональности немного: -регистрация/логин/профайл -поиск (по имени, по дате, по тагам, которые беруться из профайла) - формы запроса и фидбек - может еще что не заметил Дизайн не нужен.Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача: Изготовить flash frontend для сервиса, способного обрабатывать видео. Описание процесса: Фронтенд должен получить от пользователя файл, отдать запрос на его конвертацию сервису, отследить процесс, а затем встроить получившееся видео в один из шаблонов. Кроме видео можно загружать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Ресурс: www.planeta-detstva.com Задание: Полностью переписать "поиск" на ресурсе. Реализовав "быстрый" поиск на странице "каталога" (см. рисунок) и "расширенный" поиск. Который необходимо вынести отдельно от карты сайта на дополнительную ссылку. Очень нравится реализация на http://nashaigrushka.ru/Завершен16 лет назад
- $5
смена языка в скрипте hyip manager(скрипт с использованием смарти!). Например: в папке lang будут файлы типа ru.php, en.php и тд, в которых будут переменные допустим $msg1, $msg2 итд. Надо чтобы на главной странице был ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт16 лет назад