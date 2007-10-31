Доработка доски объявлений Jozefina

Добрый вечер. Нужен програмист знакомый со скриптом доски объявлений Jozefina V. 10 от HOD.RU

необходимо следующее:

- скрывать емейл автора, чтобы можно было отправить ему емейл с сайта, при этом не видя его адреса.

- антиспамерскую защиту при добавлении объявления (число на картинке)

- форму для добавления картинок в объявление и соответственно их вывод в нем.