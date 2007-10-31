Доработка доски объявлений Jozefina

Здравствуйте. Нужно создать 2 футбольных таблиц ( ретинг и обычная ), функции должны быть такие же как здесь : http://fifaleague.ru/rating/ - это ретинг , http://fifaleague.ru/t_preseason/ - это бычная. можно сделать красивее:). Также надо будет сделать форму отправки ...
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Добрый вечер. Нужен програмист знакомый со скриптом доски объявлений Jozefina V. 10 от HOD.RU
необходимо следующее:
- скрывать емейл автора, чтобы можно было отправить ему емейл с сайта, при этом не видя его адреса.
- антиспамерскую защиту при добавлении объявления (число на картинке)
- форму для добавления картинок в объявление и соответственно их вывод в нем.
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