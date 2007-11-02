Простой скрипт рассылки

Здравствуйте. Нужно создать 2 футбольных таблиц ( ретинг и обычная ), функции должны быть такие же как здесь : http://fifaleague.ru/rating/ - это ретинг , http://fifaleague.ru/t_preseason/ - это бычная. можно сделать красивее:). Также надо будет сделать форму отправки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать скрипт, который должен делать следующее:
1) Регистрируется человек, вводит ФИО, WMID, WMZ, WMR, E-mail и номер телефона.
2) После регистрации ему отсылается автоматически письмо, типа там спасибо за регистрацию и т.п.
3) А все эти данные записываются в базу.
4) Должна быть админка (МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩЁННАЯ), это очень важно! В админке просмотр всей базы, добавление новых клиентов прямо из админки, удаление старых.
5) У клиента который забил свои данные к нам в базу, должна быть возможность удалить себя из базы.
Вот вроде как и всё. Самое главное чтобы скрипт был максимально защищён от взлома.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $15Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Необходим модуль для DLE создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv. типа на подобие на двиге oscommerce Скрипт на php. База данных Mysql. можно переделать модуль портфолио! для dle ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый вечер. Нужен програмист знакомый со скриптом доски объявлений Jozefina V. 10 от HOD.RU необходимо следующее: - скрывать емейл автора, чтобы можно было отправить ему емейл с сайта, при этом не видя его адреса. - антиспамерскую защиту при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать аналог http://games.rambler.ru/game/Billiard8/Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен каталог сайтов с поисковиком по каталогу + поисковый бот, который будет индексировать сайты определенного типа поддоменнов заданных в конфиге (например только net.ru) бот будет просматривать эти сайты и индексировать страницы, keywords, description, "цепляться" за ...Закрыт16 лет назад
Срочно требуется команда разработчиков Flas/Flex + FMS (3-5 человек) в С-Петербурге для создания многопользовательской он-лайн игры. Проект интересный, с развитием. Оплата оговаривается в процессе обсуждения проекта. Обязательные навыки: - Flas/Flex - Macromedia Flash Communication/Media Server (либо red5, wowza надо ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен аналог http://forweb.ru/textgen/textgen1.html только реализованный на php. По интерфейсу отличие, нужно сделать еще возможность указать число генерируемых результатов и после сабмита должно выводиться ниже столько результатов, а не один, как в указанном примере. Учтите, что обработка должна ...Завершен16 лет назад
Нужен скрипт граббера контента для Dle + прикрутка скриптов биллинга http://support.russianbilling.com/index.php?act=article&code=view&id=13, подробнее по запросу.Завершен16 лет назад
нужна консультация по доработке и модификации имеющегося проекта на движке NetcatВеб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть скрипт подсчета стоимости товаров. Данные предоставлены в ХМЛ. Нужно, переделать Javascript на основе измененного ХМЛ. тх.Завершен16 лет назад