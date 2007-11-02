Простой скрипт рассылки

Нужно написать скрипт, который должен делать следующее:

1) Регистрируется человек, вводит ФИО, WMID, WMZ, WMR, E-mail и номер телефона.

2) После регистрации ему отсылается автоматически письмо, типа там спасибо за регистрацию и т.п.

3) А все эти данные записываются в базу.

4) Должна быть админка (МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩЁННАЯ), это очень важно! В админке просмотр всей базы, добавление новых клиентов прямо из админки, удаление старых.

5) У клиента который забил свои данные к нам в базу, должна быть возможность удалить себя из базы.

Вот вроде как и всё. Самое главное чтобы скрипт был максимально защищён от взлома.