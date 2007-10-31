Нужен хороший граббер новостей,через RSS с картинками,обратной ссылкой (на оригинал новости)... Прошу все предложения писать в ICQ:192154987
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Куплю готовый скрипт сайта видеороликов, аналогичный http://www.pornocafe.ru/ с функцией скачивания роликов после отправки смс, желательно с просмотром предлагаемого товара(скрипта). Рассмотрю любые предложения.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $300
Необходимо разработать (или использовать готовое решение) скрипт массовой рассылки и прикрутить к серверу. Скрипт должен работать на основе MySQL + крон Необходимы следующие возможности: - добавление подписчиков вручную - подтверждение подписки (клик по ссылке в письме) - отписка от рассылки ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт16 лет назад
Уважаемы фрилансеры, есть задача МЕГА СРОЧНОСТИ. Уже несколько программистов брались и не довели до конца. Поэтому, хотелось услышать сроки и стоимость. А так же, подробные контакты, как Вас потом можно найти вплоть до дом адреса. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Очень срочно нужно внедрить Webmoney для скрипта Mega File Hosting Script. Сайт ipload.org Тоесть нужно сделать возможность оплачивать вип аккаунты при регистрации через WM. Выберу первого человека с нормальной ценой! Сроки - закончить сегодня! Бюджет до ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужен выходной попап (exit console), который будет работать в IE6, IE7 и если возможно в "лисе" (т.е. при закрытии страницы в броузерах IE6, IE7 открываеться новая страница) О деталях можно договориться. п.с. я привел дополнение , как ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $2500
Здравствуйте! Передо мной стоит задача своими силами переделать битриксовский демо-сайт (веб 2.0 в версии Битрикс.Бизнес) в информационный ресурс по внедрению систем безопасности со стандартным набором сервисов (рейтинг/обсуждение публикаций, форум, голосование, вопрос-ответ, сравнение моделей оборудования, калькулятор ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
http://www.darissimo.ru/ есть сайт. Мне необходимо узнать: 1.В каких рамках мне ограничиваться с дизайном. 2.Цена за вёрстку. 3.Сколько это по времени. В личку не флудить. В аську писать только с конкретными предложениями. Вот появился эскиз главной страницы - http://img218.imageshack.us/img218/6273/darissimofa4.jpgВеб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать скрипт, который должен делать следующее: 1) Регистрируется человек, вводит ФИО, WMID, WMZ, WMR, E-mail и номер телефона. 2) После регистрации ему отсылается автоматически письмо, типа там спасибо за регистрацию и т.п. 3) А все эти данные ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Необходим модуль для DLE создающий на сайте каталог товаров с возможностью импорта данных из XML, txt и csv. типа на подобие на двиге oscommerce Скрипт на php. База данных Mysql. можно переделать модуль портфолио! для dle ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый вечер. Нужен програмист знакомый со скриптом доски объявлений Jozefina V. 10 от HOD.RU необходимо следующее: - скрывать емейл автора, чтобы можно было отправить ему емейл с сайта, при этом не видя его адреса. - антиспамерскую защиту при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад