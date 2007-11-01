Добрый день. Возникла проблема с административной панелью. Не справляется с количеством данных (а точнее новостей). Нужно её оптимизировать. Кроме этого есть еще небольшие доработки. На всё про всё 100$. От кандидата знания: php, mysql, javascript. Пишите: 476-072-943