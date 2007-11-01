Переделать скрипт на php.

$30
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок248 просмотров
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Есть скрипт генерации страниц. Он генерит на поддоменах.

Нужно исправить чтобы генерил в корне.

Обязательно в совершенстве нужно знать php.

Срок работы - не более 1 дня.

PHP
16 лет назад
mhovard
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад