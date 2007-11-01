Переделать скрипт на php.

В нужном мне месте располагаются кнопки "Оплатить WMZ", "Оплатить WMR", "Оплатить Яндекс.Деньгами", "Оплатить e-gold", "Оплатить RuPay". Все необходимые параметры (суммы, номера счетов) уже будут включены в эти кнопки. Оплату WMZ и WMR нужно проводить через мерчант ...