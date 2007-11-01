Доработка WAP магазина

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Есть вап магазин на основе партнерки

wap-shop.ru

Надо сделать более качественно, оформить под версию 2.0 и старую по автоопределению, добавить фильтры , вообщем переработать...

Так как это партнерка, то сделать спец настройки под определенных партнеров

Примеры WAP сайтов должны быть

ICQ 997544

16 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
UdavKaa
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Конечно профессионализма по кодерству полно у этого человека. НО проект он не закончил, я ждал 3 месяца по сей день! Сегодня получил сообщение: Мое приветствие. к сожелению довести проект до конца не могу, физически не получается, времени нет. понимая свою вину, могу предложить единственный на мой взгляд выход из ситуации, это то что ты находишь разработчика, а я если понадобится его консультирую в разумных пределах. если будут вопросы по коду всегда отвечу Фрилансер:320979909 Андреев Кирилл