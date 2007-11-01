Доработка WAP магазина

Конечно профессионализма по кодерству полно у этого человека. НО проект он не закончил, я ждал 3 месяца по сей день! Сегодня получил сообщение: Мое приветствие. к сожелению довести проект до конца не могу, физически не получается, времени нет. понимая свою вину, могу предложить единственный на мой взгляд выход из ситуации, это то что ты находишь разработчика, а я если понадобится его консультирую в разумных пределах. если будут вопросы по коду всегда отвечу Фрилансер:320979909 Андреев Кирилл