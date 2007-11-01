Требуется создать карту

Объявляем набор партнеров для запуска нового проекта www.nabazare.ru, Разработка и поддержка движка на PHP. Оплата % от общей прибыли ресурса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
создать примерно такой же сервис, как здесь www.pushkino.org/ (карта на основе Google Maps API с объектами, описанием и интерактивом) для другого сайта, посвященного недвижимости Москвы и Московской области.
Уточнение задачи:
- Возможность добавления (редактирования) объектов на карту из админки сайта. Объекты: земельные участки, дома (дачи), квартиры в жилых домах. В админке все объекты уже заведены. Админка на основе php/MySQL.
- Добавление комментариев (описаний) к объектам из админки, комментарии уже прописаны.
-Поиск по карте и облако тэгов (тэгами будут являться названия районов Подмосковья, например, Можайский, Рузский, Подольский и т.д., а также типы недвижимости: дома, дачи, участки, квартиры).
- Фильтры по типам объектов (участки, дома, квартиры).
- Подгрузка только объектов, находящихся в зоне видимости.
- Возможность распечатывать карту или часть карты (район) непосредственно со страницы.
- Обзоры новых объектов/фото/комментариев;
- Прямые ссылки на конкретные объекты карты;
Черновой вариант, реализованный на Flash/XML, можно посмотреть здесь:
Более подробный вариант ТЗ будет выслан на почту.
Сроки и стоимость:
Ждем предложений от профессионалов, заинтересованных и способных решить эту задачу в разумные сроки.
Предложения высылайте на адрес [email protected]
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