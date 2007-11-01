Требуется создать карту

Задача:

создать примерно такой же сервис, как здесь www.pushkino.org/ (карта на основе Google Maps API с объектами, описанием и интерактивом) для другого сайта, посвященного недвижимости Москвы и Московской области.

Уточнение задачи:

- Возможность добавления (редактирования) объектов на карту из админки сайта. Объекты: земельные участки, дома (дачи), квартиры в жилых домах. В админке все объекты уже заведены. Админка на основе php/MySQL.

- Добавление комментариев (описаний) к объектам из админки, комментарии уже прописаны.

-Поиск по карте и облако тэгов (тэгами будут являться названия районов Подмосковья, например, Можайский, Рузский, Подольский и т.д., а также типы недвижимости: дома, дачи, участки, квартиры).

- Фильтры по типам объектов (участки, дома, квартиры).

- Подгрузка только объектов, находящихся в зоне видимости.

- Возможность распечатывать карту или часть карты (район) непосредственно со страницы.

- Обзоры новых объектов/фото/комментариев;

- Прямые ссылки на конкретные объекты карты;

Черновой вариант, реализованный на Flash/XML, можно посмотреть здесь:

vashagent.ru/karta.php

Более подробный вариант ТЗ будет выслан на почту.

Сроки и стоимость:

Ждем предложений от профессионалов, заинтересованных и способных решить эту задачу в разумные сроки.

Предложения высылайте на адрес [email protected]