Разработка движка для интернет барахолки

Есть вап магазин на основе партнерки wap-shop.ru Надо сделать более качественно, оформить под версию 2.0 и старую по автоопределению, добавить фильтры , вообщем переработать... Так как это партнерка, то сделать спец настройки под определенных партнеров Примеры WAP сайтов должны ...