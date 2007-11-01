Разработка движка для интернет барахолки

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Разработка и поддержка движка на PHP.

Оплата % от общей прибыли ресурса.

16 лет назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад