Требуется оптимизировать скрипт Hyip-Lister

$15
Веб-программированиеЗакрытнет заявок124 просмотра
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Здравствуйте

Требуется оптимизировать скрипт Hyip-Lister (декодированный).

1. Оптимизировать скрипт под MySQL версия 4.1.22 и выше (скрипт работает с версией MySQL 4.1.16).

2. Проверить безопасность скрипта, устранить возможные дыры.

3. Оптимизировать сайт под поисковые системы, отдельно под русскую версию и соответственно отдельно под английскую версию сайта.

4. Смена языка в скрипте Hyip-Lister (шаблон smarty). Например: в папке lang будут файлы типа ru.php, en.php и тд, в которых будут переменные, допустим $msg1, $msg2 итд. В настоящее время смена языка реализована путем простого копирования основных файлов в созданную папку RU. Переводить ничего не надо - достаточно сделать для примера 1-2 переменные.

С предложениями обращайтесь: [email protected]

16 лет назад
coman
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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