Суть проекта - вложениями с привлечением рефералов. И так, пользователь заходит, регистрируется, оплачивает свой статус. (все больше статусов на сайте для него нету); Далее только остается приглашать рефералов. Рефералов можно приглашать для него сколько угодно, деньги будут ...
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Здравствуйте
Требуется оптимизировать скрипт Hyip-Lister (декодированный).
1. Оптимизировать скрипт под MySQL версия 4.1.22 и выше (скрипт работает с версией MySQL 4.1.16).
2. Проверить безопасность скрипта, устранить возможные дыры.
3. Оптимизировать сайт под поисковые системы, отдельно под русскую версию и соответственно отдельно под английскую версию сайта.
4. Смена языка в скрипте Hyip-Lister (шаблон smarty). Например: в папке lang будут файлы типа ru.php, en.php и тд, в которых будут переменные, допустим $msg1, $msg2 итд. В настоящее время смена языка реализована путем простого копирования основных файлов в созданную папку RU. Переводить ничего не надо - достаточно сделать для примера 1-2 переменные.
С предложениями обращайтесь: [email protected]
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