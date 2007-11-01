Система проигрывания медиа-файлов

Задача: создать примерно такой же сервис, как здесь www.pushkino.org/ (карта на основе Google Maps API с объектами, описанием и интерактивом) для другого сайта, посвященного недвижимости Москвы и Московской области. Уточнение задачи: - Возможность добавления (редактирования) объектов на карту ...
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Ищем подрядчика.
Требуется система показа видео файлов в существующем сайте.
Простой и понятный интерфейс. Добавление\удаление видео файлов.
Готовые решения с работающими примерами приветствуются.
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