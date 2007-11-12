WEB -интерфейс к системе управления требованиями

Веб-программированиеЗавершен5 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для чего: Есть вэб-приложение для управления требованиями пользователей к ПО (далее по тексту RMS),

но простому пользователю сложно добавлять в нее задачи. Необходим интерфейс к данной системе.

Краткое описание:

За основу можно взять список проектов сайта WebLancer.Исключить поле "Способ оплаты" и переименовать поля "Открытие

тендера","Закрытие тендера" в поля "Открытие задачи" и "Закрытие задачи".

Нужны так же формы регистрации и входа в систему, за основу можно взять те же формы вышеупомянутого сайта.

В форму регитрации добавить два списочных поля "Компания" и "Отдел" и одно текстовое "Телефон для связи".

В поле отдел пользователь должен иметь возможность добавлять значения. если он не может выбрать его из списка.

В форму входа списочное поле "Компания". Список пользователей хранится в RMS.

RMS поддерживает SOAP, но в эту задачу работа с приложением не входит, надо просто написать интерфейс.

Для тестирования его нужно заполнить тестовыми данными.

Язык реализации непринципиален, в качестве вебсервера планируется использовать апач, но и на iis алергии нет.

16 лет назад
pzu
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
degorov
70 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
Грамотный специалист, легко общатся,очень быстро пришли к общему знаменателю по ТЗ
Быстро пришли к взаимопониманию. Четкая оплата - в соответствии с договоренностями. Рекомендую всем.
  • Похожие заказы

  • Требуется оптимизировать скрипт Hyip-Lister

    $15

    Здравствуйте Требуется оптимизировать скрипт Hyip-Lister (декодированный). 1. Оптимизировать скрипт под MySQL версия 4.1.22 и выше (скрипт работает с версией MySQL 4.1.16). 2. Проверить безопасность скрипта, устранить возможные дыры. 3. Оптимизировать сайт под поисковые системы, отдельно под русскую версию и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Почти пирамида

    Суть проекта - вложениями с привлечением рефералов. И так, пользователь заходит, регистрируется, оплачивает свой статус. (все больше статусов на сайте для него нету); Далее только остается приглашать рефералов. Рефералов можно приглашать для него сколько угодно, деньги будут ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Требуется создать карту

    Задача: создать примерно такой же сервис, как здесь www.pushkino.org/ (карта на основе Google Maps API с объектами, описанием и интерактивом) для другого сайта, посвященного недвижимости Москвы и Московской области. Уточнение задачи: - Возможность добавления (редактирования) объектов на карту ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Система проигрывания медиа-файлов

    Ищем подрядчика. Требуется система показа видео файлов в существующем сайте. Простой и понятный интерфейс. Добавление\удаление видео файлов. Готовые решения с работающими примерами приветствуются.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Запрограмить тест для сайта

    Тест делается для сайта gotrader.ru, для теста требуется соответствующее оформление.(самому рисовать ничего ненужно, стили взять и пр..). Описание теста и алгоритм в прикрепе. Задача довольно простая. Цена/Сроки

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка WAP магазина

    Есть вап магазин на основе партнерки wap-shop.ru Надо сделать более качественно, оформить под версию 2.0 и старую по автоопределению, добавить фильтры , вообщем переработать... Так как это партнерка, то сделать спец настройки под определенных партнеров Примеры WAP сайтов должны ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Переделать скрипт на php.

    $30

    Есть скрипт генерации страниц. Он генерит на поддоменах. Нужно исправить чтобы генерил в корне. Обязательно в совершенстве нужно знать php. Срок работы - не более 1 дня.

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Прикрутить мерчант WebMoney и Robox к сайту

    В нужном мне месте располагаются кнопки "Оплатить WMZ", "Оплатить WMR", "Оплатить Яндекс.Деньгами", "Оплатить e-gold", "Оплатить RuPay". Все необходимые параметры (суммы, номера счетов) уже будут включены в эти кнопки. Оплату WMZ и WMR нужно проводить через мерчант ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание модуля для VirtueMart (Joomla)

    Интересует написание модуля для VirtueMart (Joomla) для оплаты по кредиткам через Ассист. http://www.assist.ru/support_center/setup/docs_and_prog.htm файл Полное руководство по подключению и использованию системы Цена, сроки. [email protected]

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад