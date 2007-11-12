WEB -интерфейс к системе управления требованиями

Здравствуйте Требуется оптимизировать скрипт Hyip-Lister (декодированный). 1. Оптимизировать скрипт под MySQL версия 4.1.22 и выше (скрипт работает с версией MySQL 4.1.16). 2. Проверить безопасность скрипта, устранить возможные дыры. 3. Оптимизировать сайт под поисковые системы, отдельно под русскую версию и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для чего: Есть вэб-приложение для управления требованиями пользователей к ПО (далее по тексту RMS),
но простому пользователю сложно добавлять в нее задачи. Необходим интерфейс к данной системе.
Краткое описание:
За основу можно взять список проектов сайта WebLancer.Исключить поле "Способ оплаты" и переименовать поля "Открытие
тендера","Закрытие тендера" в поля "Открытие задачи" и "Закрытие задачи".
Нужны так же формы регистрации и входа в систему, за основу можно взять те же формы вышеупомянутого сайта.
В форму регитрации добавить два списочных поля "Компания" и "Отдел" и одно текстовое "Телефон для связи".
В поле отдел пользователь должен иметь возможность добавлять значения. если он не может выбрать его из списка.
В форму входа списочное поле "Компания". Список пользователей хранится в RMS.
RMS поддерживает SOAP, но в эту задачу работа с приложением не входит, надо просто написать интерфейс.
Для тестирования его нужно заполнить тестовыми данными.
Язык реализации непринципиален, в качестве вебсервера планируется использовать апач, но и на iis алергии нет.
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