WEB -интерфейс к системе управления требованиями

Для чего: Есть вэб-приложение для управления требованиями пользователей к ПО (далее по тексту RMS),

но простому пользователю сложно добавлять в нее задачи. Необходим интерфейс к данной системе.

Краткое описание:

За основу можно взять список проектов сайта WebLancer.Исключить поле "Способ оплаты" и переименовать поля "Открытие

тендера","Закрытие тендера" в поля "Открытие задачи" и "Закрытие задачи".

Нужны так же формы регистрации и входа в систему, за основу можно взять те же формы вышеупомянутого сайта.

В форму регитрации добавить два списочных поля "Компания" и "Отдел" и одно текстовое "Телефон для связи".

В поле отдел пользователь должен иметь возможность добавлять значения. если он не может выбрать его из списка.

В форму входа списочное поле "Компания". Список пользователей хранится в RMS.

RMS поддерживает SOAP, но в эту задачу работа с приложением не входит, надо просто написать интерфейс.

Для тестирования его нужно заполнить тестовыми данными.

Язык реализации непринципиален, в качестве вебсервера планируется использовать апач, но и на iis алергии нет.