Доработать шаблон на Joomla (подружить кодировки)

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка208 просмотров
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Исходные:

Движок Joomla 1.0.12 (русская версия).

Установленный Joomlafish

3 языка: русский, английский, эстонский.

Готовый шаблон

Задача:

Добавить в шаблон флажки-переключатели языков, либо выпадающим меню (но тогда чтобы органично вписывалось в дизайн).

Подружить все 3 кодировки - эстонская отображается сейчас не совсем корректно (точнее отображаются лишь при ручном указании кодировки в браузере. хотя вбитый контент в базу данных отображается нормально).

Примечание : эстонский язык использует, как и немецкий различные тильды.

Задание легкое для тех кто знает движок - поэтому просьба отзываться только специалистов по joomla

Joomla
16 лет назад
koopakaru
40 летЭстония
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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