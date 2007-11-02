Доработать шаблон на Joomla (подружить кодировки)

Исходные:

Движок Joomla 1.0.12 (русская версия).

Установленный Joomlafish

3 языка: русский, английский, эстонский.

Готовый шаблон

Задача:

Добавить в шаблон флажки-переключатели языков, либо выпадающим меню (но тогда чтобы органично вписывалось в дизайн).

Подружить все 3 кодировки - эстонская отображается сейчас не совсем корректно (точнее отображаются лишь при ручном указании кодировки в браузере. хотя вбитый контент в базу данных отображается нормально).

Примечание : эстонский язык использует, как и немецкий различные тильды.

Задание легкое для тех кто знает движок - поэтому просьба отзываться только специалистов по joomla