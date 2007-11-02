Муз. Портал

Суть проекта - вложениями с привлечением рефералов. И так, пользователь заходит, регистрируется, оплачивает свой статус. (все больше статусов на сайте для него нету); Далее только остается приглашать рефералов. Рефералов можно приглашать для него сколько угодно, деньги будут ...