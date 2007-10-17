Создание интернет-сайта

Требуется реализовать проект. а именно команда прогеров, контроль будет каждые 2-а часа рабочего времени, что и как сделали дата сдачи 09.11.2007 Причина таких темпов - студия которая реализовала проект не сделала его в срок(кстати тот срок был 17.10.2007). Оплата ...