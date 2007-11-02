Скрипт каталога ссылок

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок168 просмотров
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Функции:

1) Возможность создания и редактирования рубрик и подрубрик каталога

2) Доступ в админку через .htaccess

3) Поиск по каталогу

4) Капча(защита от авторегистраций)

5) Рассылка писем с требованием подтвердить регистрацию (функцию можно вкл. и откл. из админки)

6) Дизайн каталога вынесен в темплейты

7) Отсеивание сайтов на этапе регистрации с помощью списка стоп-слов, который можно изменять из админки

8) Страница детализации для каждой ссылки

9) Можно модуль проверки обратных ссылок (но необязательно)

16 лет назад
Ruls
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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